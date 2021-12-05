В Самарской области пьяный водитель кроссовера отвлекся на мобильник и вылетел в кювет

Автомобиль Hyundai Creta вылетел в кювет. Фото - ГУ МВД России по Самарской области
В Борском районе водитель кроссовера отвлекся на мобильный телефон и вылетел в кювет, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Авария произошла в субботу, 4 декабря, примерно в 12:55. На 2 км обводной дороги села Борское 38-летний мужчина из Чапаевска ехал на автомобиле Hyundai Creta, отвлекся от дороги на мобильник и продолжал движение, не сбавляя скорости, когда уже не контролировал дорожную ситуацию.
В результате он съехал с проезжей части и вылетел кювет. Мужчине после аварии потребовалась медицинская помощь. Как выяснилось, он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас полицейские выясняют подробности произошедшего, устанавливают причины аварии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Самарской области в выходные вновь пройдут масштабные рейды на дорогах
С 3 по 5 декабря 2021 года (подробнее)