В Самаре из ТЦ Letout эвакуировали посетителей 5 декабря 2021

Людей эвакуировали из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре эвакуировали посетителей из торгового центра Letuot, который известен как «Московский».

Как сообщили «КП-Самара» в ГУ МЧС России по Самарской области, эвакуация происходила из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации в торговом центре. Пострадавших в результате произошедшего не было.

Торговый центр сменил название в конце ноябре текущего года, превратившись в аутлет-молл - это формат магазинов, в которых продают брендовую одежду со скидками.

«Московский» стал одним из первых крупных торговых центров, появившихся в городе, однако, в последние годы терял популярность. Сейчас, возможно, после изменения формата он станет более востребованным у посетителей.