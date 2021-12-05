ТЦ Letuot в Самаре покинули 300 человек из-за срабатывания пожарной сигнализации

Пожарные обследовали помещения торгового центра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в воскресенье, 5 декабря, произошло срабатывание пожарной сигнализации в торговом центре Letout – так теперь называется ТЦ «Московский».

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, срабатывание пожарной сигнализации оказалось ложным. Прибывшие подразделения обследовали здания торгового центра, но горения не обнаружили.

До приезда пожарных торговый центр самостоятельно покинули 300 человек. Пострадавших в результате случившегося не было.

В дальнейшем торговый центр продолжил работу в штатном режиме.

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