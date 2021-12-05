Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 декабря 2021 15:46

ТЦ Letuot в Самаре покинули 300 человек из-за срабатывания пожарной сигнализации

Здание торгового центра обследовали пожарные
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Пожарные обследовали помещения торгового центра

Пожарные обследовали помещения торгового центра

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в воскресенье, 5 декабря, произошло срабатывание пожарной сигнализации в торговом центре Letout – так теперь называется ТЦ «Московский».

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, срабатывание пожарной сигнализации оказалось ложным. Прибывшие подразделения обследовали здания торгового центра, но горения не обнаружили.

До приезда пожарных торговый центр самостоятельно покинули 300 человек. Пострадавших в результате случившегося не было.

В дальнейшем торговый центр продолжил работу в штатном режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре ТРК «Московский» сменил название 20 ноября 2021 года

Торговый центр превращается в аутлет-молл под названием LETOUT (подробнее)