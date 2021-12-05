В Самарской области стали находить меньше заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки коронавирусом заразились 420 человек, сообщили в региональном оперштабе.

В регионе, где недавно стабильно находили 1,5-1,7 тысячи заразившихся за сутки, сейчас заболеваемость снижается, на этот раз выявили 878 новых случаев.

Больше всего заразившихся в областной столице, далее в списке по количеству заболевших идет Тольятти, где 298. В остальных городах и районах губернии новых случаев значительно меньше.

За сутки в регионе умерли 35 заразившихся. У большинства из них были сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились почти 185 тысяч человек, их которых выздоровели порядка 135 тысяч, умерли 5 665 заразившихся.