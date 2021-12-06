Следователи ищут свидетелей отравления двоих рабочих метаном в Самаре

Два человека погибли при проведении ремонтных работ в водопроводной камере Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжают расследовать гибель двоих рабочих на улице Тухачевского. Правоохранители сейчас ищут очевидцев инцидента. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Напомним, все случилось 9 июля 2021 года с 14 до 16 часов возле дома № 46 на улице Тухачевского в Железнодорожном районе. В тот день бригада ООО «СКС» проводила ремонт на сетях водоснабжения в водопроводной камере. В ходе работ погибли два человека. Экспертиза показала, что причиной смерти стало острое отравление метаном. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Следователи просят откликнуться очевидцев ЧП. Обращаться можно по телефонам: 8 (846) 333-24-04 и 8 937-982-01-63. Контактное лицо — старший следователь Ленинского МСО Александр Жаринов.