Многоуровневую развязку хотят построить на пересечении ул. Авроры и Гагарина в Самаре

На улице Авроры планируется построить четыре развязки и четыре путепровода Фото: Яндекс.Карты

Улицу Авроры в Самаре ждут масштабные изменения. Власти планируют построить там четыре разноуровневые развязки и четыре путепровода. Об этом говорится в проекте Генплана города, который сейчас проходит общественные обсуждения.

По задумке городских властей, в 2030 году развязки должны будут появиться на пересечениях улицы Авроры с Ново-Садовой, Гагарина, Промышленности и Южной обводной дороги. А к 2040 году планируется построить путепроводы на перекрестках с улицами Дыбенко, Мориса Тореза, Аэродромной и Партизанской.

Отметим, ранее в Минтрансе Самарской области сообщали, что на пересечении улицы Авроры и Московского шоссе построят развязку туннельного типа. Ее возведут в рамках продления поперечника до улицы Ново-Садовой.