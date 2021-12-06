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Общество6 декабря 2021 10:21

Многоуровневую развязку хотят построить на пересечении ул. Авроры и Гагарина в Самаре

Согласно проекту Генплана, она должна появиться в 2030 году
Анастасия ФИЛАТОВА
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На улице Авроры планируется построить четыре развязки и четыре путепровода

На улице Авроры планируется построить четыре развязки и четыре путепровода

Фото: Яндекс.Карты

Улицу Авроры в Самаре ждут масштабные изменения. Власти планируют построить там четыре разноуровневые развязки и четыре путепровода. Об этом говорится в проекте Генплана города, который сейчас проходит общественные обсуждения.

По задумке городских властей, в 2030 году развязки должны будут появиться на пересечениях улицы Авроры с Ново-Садовой, Гагарина, Промышленности и Южной обводной дороги. А к 2040 году планируется построить путепроводы на перекрестках с улицами Дыбенко, Мориса Тореза, Аэродромной и Партизанской.

Отметим, ранее в Минтрансе Самарской области сообщали, что на пересечении улицы Авроры и Московского шоссе построят развязку туннельного типа. Ее возведут в рамках продления поперечника до улицы Ново-Садовой.