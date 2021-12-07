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Происшествия7 декабря 2021 6:39

В Самаре ликвидировали крупный пожар на Птичьем рынке 7 декабря 2021 года

Погибших и пострадавших нет
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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На Птичьем рынке сгорели торговые павильоны. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

На Птичьем рынке сгорели торговые павильоны. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Утром, около половины пятого, на Птичьем рынке в Самаре по адресу улица Ново-Вокзальная, 2а произошел крупный пожар. Пожарно-спасательные подразделения работали по повышенному рангу сложности «Пожар №2».

- Локализация была объявлена в 6:32, ликвидация открытого горения в 9:30. Площадь пожара составила 1200 кв. м., - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. К тушению крупного пожара было привлечено 122 человека личного состава и 38 единиц спецтехники.Тушением пожара на рынке руководил начальник Главного управления МЧС генерал-майор Олег Бойко. В качестве дополнительных сил был привлечен пожарный поезд, насосные станции и рукавный автомобиль.