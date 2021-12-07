В Самарской области 7 декабря 2021 года коронавирусом заразился 781 человек

Заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает снижаться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выявили меньше 800 новых COVID-пациентов за сутки. По данным на вторник, 7 декабря 2021 года, инфекцию подхватил еще 781 житель региона. Общее число случаев заражения достигло 185 944.

Статистика выздоровления — 599 выписанных с больничного пациентов. За все время победить коронавирус удалось 135 376 жителям губернии.

Что касается смертности, то она по-прежнему высока. Умерли 34 пациента, которым ранее диагностировали COVID-19. Отметим, что такие цифры (больше 30 погибших) фиксируют в Самарской области с конца ноября 2021 года. Всего с начала пандемии в губернии скончались 5 732 человека.

Напомним, накануне, 6 декабря, оперштаб принял решение о послаблении некоторых антиковидных мер. Среди них — увеличение заполняемости театров и кинотеатров до 70%, а также разрешение на работу катков и горок.