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Здоровье7 декабря 2021 9:07

В Самарской области 7 декабря 2021 года коронавирусом заразился 781 человек

Это самый низкий суточный прирост с середины октября 2021 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает снижаться

Заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает снижаться

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выявили меньше 800 новых COVID-пациентов за сутки. По данным на вторник, 7 декабря 2021 года, инфекцию подхватил еще 781 житель региона. Общее число случаев заражения достигло 185 944.

Статистика выздоровления — 599 выписанных с больничного пациентов. За все время победить коронавирус удалось 135 376 жителям губернии.

Что касается смертности, то она по-прежнему высока. Умерли 34 пациента, которым ранее диагностировали COVID-19. Отметим, что такие цифры (больше 30 погибших) фиксируют в Самарской области с конца ноября 2021 года. Всего с начала пандемии в губернии скончались 5 732 человека.

Напомним, накануне, 6 декабря, оперштаб принял решение о послаблении некоторых антиковидных мер. Среди них — увеличение заполняемости театров и кинотеатров до 70%, а также разрешение на работу катков и горок.