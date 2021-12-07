Самарские депутаты поддержали федеральный законопроект о QR-кодах в общественных местах

Против федерального законопроекта выступили 11 депутатов / Фото: samgd.ru

Депутаты Самарской губернской думы одобрили федеральный законопроект о QR-кодах. Об этом стало известно в ходе очередного заседания областного парламента, которое прошло во вторник, 7 декабря 2021 года.

Инициативу о введении QR-кодов в общественных местах вынесли на голосование. В итоге 30 депутатов поддержали ее, еще 11 выступили против. В числе последних были представители партий КПРФ и «Справедливая Россия».

Напомним, ранее правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта. Один предполагает введение новой системы пропуска в культурных учреждениях, общепитах, магазинах и при посещении массовых мероприятий. Второй — в авиа- и железнодорожном транспорте.

Данные инициативы направили в регионы для сбора отзывов. Некоторые уже поддержали предложения о введении QR-кодов. Среди них: Башкирия, Удмуртия, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская области и другие.