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Общество7 декабря 2021 13:23

Самарский доцент ответит перед судом за взятки и служебный подлог

Женщину уличили в 35 эпизодах получения незаконного вознаграждения
Максим ВЕБЕР
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Общая сумма взяток превысила 90 тысяч рублей

Общая сумма взяток превысила 90 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершилось расследование уголовного дела в отношении доцента кафедры «Логопедии, специальной педагогики, специальной психологии» одного из высших учебных заведений. Женщину обвиняют в получении взяток от студентов и в служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, сотрудница ВУЗа получала незаконные вознаграждения систематически. За это она проставляла оценки по своему предмету в зачетных книжках учащихся. При этом знания студентов она не проверяла. Следствие выявило 35 эпизодов преступления. Общая сумма взяток превышает 90 тысяч рублей. Также женщина внесла ложные сведения о сдаче дисциплины в зачетные книжки 30 студентов.

Скоро доцент ответит за свои преступления. Следователи уже направили уголовное дело на рассмотрение в суд.