Самарцы выступили против продления ул. Демократической до Крутых Ключей

Демократическую хотят продлить от Волжского шоссе до Крутых Ключей Фото: Google Карты

Жители Самары выступили против продления улицы Демократической. Согласно поправкам в Генплан, ее хотят протянуть от Волжского шоссе до микрорайона Крутые Ключи. Горожане переживают, что ради строительства могут вырубить лес.

— Спасите наш лес у СНТ «Сорокины хутора» и «Шар». Неужели там так нужна дорога? — обратились в твиттере жители Самары к городским и областным чиновникам.

Напомним, сейчас улица Демократическая проходит от проспекта Кирова до Волжского шоссе. Судя по карте, представленной в проекте Генплана, дорогу хотят протянуть до нового микрорайона. Она пройдет через Красноглинское и Московское шоссе. На магистрали также планируется обустроить две многоуровневые развязки — на пересечении с Красноглинским шоссе и в Крутых Ключах.

Отметим, сейчас проект Генплана проходит общественные обсуждения. Жители могут внести своих предложения или замечания до конца этой рабочей недели.