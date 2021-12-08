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Общество8 декабря 2021 10:58

Мэрию Самары попросили вернуть участок под строительство школы на территории бывшего ЗИМа

Ранее одна из компаний пожертвовала эту площадку муниципалитету
Анастасия ФИЛАТОВА
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Судьбу участка решит арбитражный суд Самарской области

Судьбу участка решит арбитражный суд Самарской области

Фото: Александра БУДАЕВА

Арбитражный суд рассмотрит иск против администрации Самары. Его подала компания «Центр». Поводом стал земельный участок на территории бывшего завода имени Масленникова. Информация размещена на сайте инстанции.

Из материалов дела следует, что в июне 2017 года фирма передала муниципалитету площадку в 25,9 тысячи кв. м на улице Ново-Садовой по договору пожертвования. Вид разрешенного использования участка — дошкольное, начальное и среднее общее образование. Мэрия решила построить на этой земле школу. Срок реализации проекта — 2023-й.

В этом году ООО «Центр» вознамерилось вернуть себе эту площадку. В сентябре фирма обратилась в арбитраж с требованием обязать чиновников передать ей участок обратно. На заседании, которое прошло в конце ноября, суд решил привлечь в качестве третьего лица департамент градостроительства Самары. Следующее заседание назначено на 22 декабря 2021 года.