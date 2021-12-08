В Самарской области новогодние подарки детям начнут раздавать с 15 декабря 2021 года

На следующей неделе начнут раздавать бесплатные новогодние подарки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области начали формировать сладкие новогодние подарки для маленьких жителей региона. Как сообщил губернатор Дмитрий Азаров в эфире телеканала «Россия 24», традиционные сладкие подарки начнут раздавать детям уже с 15 декабря 2021 года.

Сладкие новогодние подарки будут раздавать в школах, детских садах и других муниципальных учреждениях. Если ребенок обучается на дому или не посещает детский сад, подарок могут получить родители или законные представители в центрах социального обслуживания или в администрациях сельских поселений.

Напомним, ранее на заседании оперативного штаба сообщили, что утренники в школах и детских садах проводить можно, но только с некоторыми ограничениями. Так, новогодний праздник для детей будет проходить только для одного класса или группы, а любое смешение детей недопустимо. Также на утренниках разрешили присутствовать родителям, но только в масках и с соблюдением социальной дистанции, а также на входе в учреждение будет измеряться температура.