Новый авиарейс из Самары в Будапешт запустят в декабре 2021 года

В декабре из Самары начнет летать самолет в Будапешт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В расписании аэропорта Курумоч появился новый рейс. С 24 декабря 2021 года из Самары начнут летать самолеты в столицу Венгрии — Будапешт. Об этом сообщает пресс-служба самарского аэровокзала.

Полеты будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии». Частота рейсов — один раз в неделю (по пятницам). Отправление из Самары запланировано на 11:30, а прибытие в аэропорт имени Ференца Листа — в 12:20. Обратный вылет намечен на 13:10. Приземление в аэропорту Курумоч — в 19:40. Время в пути составит около 4 часов. Пассажиров будут перевозить на самолетах Airbus A320.

Напомним, с 2022 года из Самары запустят рейсы в 7 новых городов. Авиакомпания Red Wings начнет выполнять полеты в Волгоград, Ижевск, Калининград, Калугу, Омск, Ханты-Мансийск и Челябинск.