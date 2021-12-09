Самарские бизнесмены пообещали, что возврат земли на территории бывшего ЗИМа не помешает строительству школы

Школу на 1500 мест хотят построить в течение ближайших 5 лет Фото: Иван ВИСЛОВ

Стали известны подробности судебного процесса между мэрией Самары и ООО «ЦЕНТР». Компания попросила чиновников вернуть участок под строительство школы на территории бывшего ЗИМа, который она пожертвовала 4 года назад.

— 27 июня 2017 года был заключен договор о безвозмездной передаче городу земельного участка площадью 25 912 кв. м на улице Ново-Садовой. Он подразумевал строительство школы силами муниципалитета в течение 4 лет, то есть до 27 июня 2021 года. Согласно условиям договора, если проект не будет реализован в этот период, площадку должны вернуть нам, — рассказал «КП-Самара» директор ООО «ЦЕНТР» Андрей Малкин.

По словам руководителя компании, в конце 2020 года мэрия Самары исключила возведение школы из перечня муниципальных мероприятий по строительству объектов общего образования до 2025-го. Тогда застройщик начал искать другой вариант реализации проекта. В итоге удалось найти предполагаемого инвестора. Возведение учебного заведения может профинансировать один из федеральных банков.

Андрей Малкин отметил, что обращение в арбитражный суд Самарской области — это формальная техническая процедура. Другого механизма передачи земли нет. Он подчеркнул, что данный процесс никак не скажется на планах по строительству школы. Общеобразовательное заведение все равно появится.

Пилотный проект первой очереди застройки территории бывшего ЗИМа предполагает возведение 150 тысяч кв. м жилья. Его хотят реализовать в течение ближайших пяти лет. Собственник земли (ООО «ЦЕНТР») считает, что школа необходима будущему жилому району. Учебное заведение на 1500 мест планируется построить в тот же период, что и дома.