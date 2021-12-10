В Самаре с 10 декабря 2021 года завершается навигация по направлению Ульяновский спуск – Рождествено

О начале зимней переправы будет сообщено дополнительно Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарское речное пассажирское предприятие объявило о завершении переправы на катерах «Самарец» с Ульяновского спуска в Рождествено. Навигация завершилась в 10 часов утра 10 декабря 2021 года.

Как сообщили представители компании перевозчика, о начале зимней переправы с Ульяновского спуска будет сообщено дополнительно в ближайшее время. Жителей Самары просят быть внимательными при планировании своих поездок.

Напомним, в Самаре с конца октября начали завершать пассажирскую навигацию по реке Волга. Так, в настоящее время закрыли несколько остановочных пунктов в Самаре, а с 29 ноября завершается грузовая переправа. Ранее «Комсомолка» показывала первый ледостав на реке Самара в ноябре 2021 года.