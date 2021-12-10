СК РФ поручил самарским следователям проверить минстрой по факту двойных продаж квартир в долгострое

Обманутые дольщики продолжают бороться за свои квадратные метры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Следственного комитета Российской федерации потребовал от СУ СКР по Самарской области предоставить отчет о проверке по факту халатности чиновников регионального минстроя. Поводом стал видеосюжет об обманутых дольщиках из Самары на центральном телевидении.

Ранее «КП-Самара» рассказывала о скандале, который разразился в областном центре из-за двойных продаж квартир в долгострое на улице Революционной, 148а. Изначально застройщиком являлась компания ООО «Монтэк», которая продала квартиры дольщикам. Через некоторое время компания обанкротилась, а дом так и не был достроен.

В 2015 году минстрой провел конкурс и назначил нового застройщика – ООО «Прогресс-Н». Компания должна была достроить два объекта «Монтека» - на ул. Матросова/Ставропольская и на ул.Революционная за кинотеатром "Старт" (нынешний дом 148а) и взяла на себя обязательства удовлетворить права 144 дольщиков. Однако уже через год власти, застройщик и дольщики пришли к соглашению – компания достроит всего один дом, на ул.Революционной, и даст там квартиры в том числе нескольким дольщикам дома на ул.Матросова/Ставропольской.

Дом на Революционной был достроен в 2019 году, однако выяснилось, что квартиры там были проданы по два раза разным собственникам. В региональном минстрое журналисту «КП-Самара» пояснили: чиновники о ситуации знают. Правда, намерены ли власти вмешиваться и что именно можно предпринять для защиты уже трижды обманутых дольщиков, на момент публикации материала так и не сообщили.

Теперь действия чиновников проверят следователи, а отчет направят в Москву.