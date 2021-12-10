Более 120 бесплатных катков зальют в Самаре зимой 2021-2022 годов

Катку будут работать в парках, скверах, на площади Куйбышева и на набережной / Фото: администрация Самары

В Самаре этой зимой появятся более 120 бесплатных катков. Их зальют во всех районах города: в парках, скверах и дворах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии областной столицы.

Так, на площади имени В.В. Куйбышева появятся два катка. Также будет работать детская ледовая площадка. Рядом с ними организуют пункты проката коньков, точки питания и сувенирные лавки. Отметим, что при их посещении нужно будет соблюдать антиковидные меры: носить маски и придерживаться социальной дистанции.

Катки также зальют на второй очереди набережной; в парках Дружбы, Победы, 50-летия Октября, имени Юрия Гагарина; в сквере имени Фадеева и на стадионе «Чайка» в Красноглинском районе.

Не забудут и про любителей лыжного спорта. Для них в парках, скверах и на набережной подготовят специальные трассы.