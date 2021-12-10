В Самаре установили 66 валидаторов в троллейбусах «Адмирал»

Валидаторы установили во всех 22 троллейбусах "Адмирал" / Фото: администрация Самары

Оплатить проезд с помощью валидатора теперь можно не только в трамваях, но и в троллейбусах. Аппараты для бесконтактной оплаты появились в 22 новых «Адмиралах», которые курсируют по маршруту № 4 от железнодорожного вокзала до завода «Металлург». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Мы установили 66 валидаторов в троллейбусах «Адмирал». Следующие на очереди — трамваи № 20к и 21, а также троллейбусы № 13. Но это уже планы на 2022 год, — рассказал директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.

Напомним, первые подобные аппараты появились в Самаре в 2019 году. Сначала терминалы установили в трамваях № 5. В 2020-м ими оснастили трамваи № 20 и 22. Отметим, что кондукторы по-прежнему работают в салонах. Они обилечивают пассажиров с наличкой, а также помогают оплатить проезд через валидатор.

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