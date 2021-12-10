В Самарской области 38-летний пешеход переходил через дорогу и попал под колеса фургона

В темное время суток водитель не увидел пешехода на дороге. Фото: ГУ МВД по САмарской области

В Сызрани на улице Астраханской под колеса ВИС-234900 попал 38-летний пешеход. ДТП произошло около четырех часов утра, 9 декабря 2021 года.

По предварительным данным полицейских, пешеход переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. 34-летний водитель не увидел в сумерках человека и сбил его в районе дома №14 по улице Астраханской.

В результате аварии пешеход получил травмы и был госпитализирован в больницу. В настоящее время по факту ДТП полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, это не первое ДТП со сбитым пешеходом в ночное время в Сызрани. 29 ноября 25-летний водитель на автомобиле «Лада Приора» двигался по Ульяновскому шоссе. В районе дома №31 он сбил человека, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.