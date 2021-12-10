Властям Самары рекомендовали разрешить строительство многоэтажек у Волги

На берегу Волги хотят построить несколько домов от 4 до 9 этажей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В исторической части Самары могут построить новые многоэтажки с видом на Волгу. Тематическая секция Градсовета при губернаторе Самарской области рекомендовала комиссии по правилам застройки и землепользовании Самары разрешить застройщику отклонение от установленных норм.

Так, речь идет о многоэтажной жилой застройке в границах улиц Кутякова, Максима Горького и Крупской в Самарском районе. С августа 2021 года на эту площадку претендует ООО «СК «Капитал Девелопмент», гендиректором которого является Анатолий Давидюк. Он владеет ГК «Новый дон». Это один из крупнейших застройщиков Самары.

На публичных слушаниях, которые прошли летом, горожане единогласно выступили против проекта. Он предполагает строительство домов переменной этажности — от 4 до 9. В них предусмотрят 299 квартир. Также в жилом комплексе разместят подземный паркинг на 299 машино-мест.

— Рекомендовать комиссии по ПЗЗ Самары предоставить спецсогласование на условный вид разрешенного использования в зоне Ц-1 многоэтажная жилая застройка высотой до 34,3 м. Рекомендовать застройщику адаптировать архитектурно-планировочное решение с исторически сложившейся структурой территории, — говорится в протоколе заседания Градсовета от 30 ноября 2021 года.

Отметим, по правилам высота зданий, которые можно построить в историческом поселении, не должна превышать 17 м. При отклонении от данной нормы необходимо получить специальное согласование.