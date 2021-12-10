12-летний школьник из Самары попал в больницу из-за пиццы

В департаменте образования говорят, что ребенок мог отравиться пиццей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре разбираются в обстоятельствах попадания в больницу 12-летнего мальчика. Ему стало плохо накануне, 9 декабря. У него заболел живот после возвращения домой с уроков. В школе отметили, что во время занятий подросток чувствовал себя нормально и приправу, после которой ему стало плохо, он съел не в стенах учреждения.

— В учебное время ребенок находился в школе, где никаких жалоб на состояние здоровья от него не поступало. После школы, во внеурочное время он с друзьями ел пиццу, которая, вероятно, и стала причиной случившегося, — рассказали «КП-Самара» в Департаменте образования Самары.

Отметим, что юноша уже отпущен домой. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Занимается ей отдел полиции Самарского района.

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Сейчас полицейские проводят проверку по факту случившегося (подробности)