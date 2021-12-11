В Самаре после смерти 13-летней девочки в запертой квартире возбудили уголовное дело

Сейчас разбирательства продолжаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители приняли процессуальное решение в связи с трагедией, которая произошла вечером 9 декабря 2021 года в квартире одного из домов на улице Стара-Загора в Самаре. Там обнаружили тело 13-летней девочки.

— Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ — Доведение до самоубийства. Подозреваемых пока нет, — сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас расследование продолжается. Отметим, что никакой предсмертной записки силовики не нашли. Разговоров о том, что школьница хочет покончить с собой, также никто не слышал. Силовики изучают гаджеты погибшей, не исключено, что это как-то поможет в разбирательствах.