Создательницу кооператива «Вкусно-Сытно» из Тольятти обвинили в создании преступного сообщества

Расследование в отношении Галины Федотовой продолжается Фото: Из архива "КП".

10 декабря в Тольятти возбудили очередной уголовное дело в отношении создательницы скандального кооператива «Вкусно-Сытно» 70-летней Галины Федотовой. Женщине вменяют статью 210 УК РФ — Организация преступного сообщества.

Установлено, что пенсионерка с декабря 2009 года по октябрь 2018-го обманула тысячи людей. В списке потерпевших — 2601 человек. Вероятно, это количество еще вырастет.

— Она занималась хищением чужого имущества, совершая мошенничество в особо крупном размере. Делалось это под предлогом привлечения денежных средств по принципу «финансовой пирамиды». Она создала преступное сообщество и руководила действиями участников, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

В результате деятельности организации потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере — в общей сложности они отдали не менее 700 000 000 рублей.

В списке подозреваемых также родственники Галины и ее знакомые. Все они проживают в Тольятти. Двое из шести фигурантов умерли — в 2020 и 2021 годах. Не исключено, что в деятельности сообщества участвовали и другие люди. Сейчас расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Растащили до суда? Обманутые вкладчики «Вкусно- Сытно» переживают, что арестованное имущество кооператива исчезает

Люди, которые мечтают получить свои деньги обратно, боятся, что к концу следствия от "мощностей" кооператива ничего не останется (подробности)