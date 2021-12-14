Суд прекратил уголовное дело в отношении руководителя департамента образования Самары

Елена Чернега вину не признавала Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Весьма неожиданное решение вынес 14 декабря Ленинский районный суд Самары. Судья Анна Грицык прекратила уголовное дело в отношении подсудимой Елены Чернега.

По версии следствия, Чернега, занимая должность руководителя департамента образования Самары, из карьерных соображений раньше срока дала распоряжение распределять дошколят в еще недостроенный детский садик №87 на ул.Ташкентской, 110. Сдать его должны были конце 2019 года, детей туда зачислили, а в последний момент выяснилось, что во время строительства подрядчик отступил от проекта, а потому нужны новые экспертизы, которые подтвердят, что здание безопасно.

Следствие считает, что именно по вине Елены Чернега дети и их родители фактически оказались в заложниках ситуации: запуска детсада №87 в эксплуатацию они в итоге ждали около года, при этом, если бы отказались от своего места, то попали бы в самый конец длинной очереди на зачисление в любой другой детский сад.

Сама Елена Чернега и другие чиновники, допрошенные во время следствия и суда, говорили о том, что решение о распределении детей до ввода здания в эксплуатацию принималось коллегиально – разными департаментами в присутствии прокуратуры, потому что на тот момент ни у кого не было сомнений в том, что все пройдет по плану.

Гособвинение по итогам судебного следствия вину подсудимой посчитало доказанной, сторона защиты – нет.

Сегодня выяснилось, что сомнения в виновности чиновницы остались и у судьи. Уголовное дело Елены Чернега прекращено, ей назначен судебный штраф в размере 40 тысяч рублей.

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