На берегу Волги в Самаре строят элитный эллинг с набережной на крыше в декабре 2021 года

Работа идет полным ходом. Фото: скрин видео

В Самаре на берегу Волги на спуске лейтенанта Шмидта полным ходом строят элитный эллинг с набережной на крыше. Процесс строительства снял с высоты птичьего полета самарский видеоблогер Евгений Щекин 14 декабря 2021 года.

На видеозаписи видно, что строительные работы кипят, на месте трудятся люди и техника. Рабочие уже частично возвели стены будущего эллинга.

Как сообщалось ранее, стройку ведет ООО «Стройпроектсервис». На участке в 12 тысяч квадратных метров компания собирается возвести элитные эллинги – стоянки для яхт. Кроме того, планируется, что на территории разместится паркинг для автомобилей. Предполагается также, что на крыше эллингов будет находиться прогулочная зона набережной.