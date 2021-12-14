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Общество14 декабря 2021 13:06

На берегу Волги в Самаре строят элитный эллинг с набережной на крыше в декабре 2021 года

Самарский видеоблогер снял процесс строительства с высоты птичьего полета
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Работа идет полным ходом. Фото: скрин видео

Работа идет полным ходом. Фото: скрин видео

В Самаре на берегу Волги на спуске лейтенанта Шмидта полным ходом строят элитный эллинг с набережной на крыше. Процесс строительства снял с высоты птичьего полета самарский видеоблогер Евгений Щекин 14 декабря 2021 года.

На видеозаписи видно, что строительные работы кипят, на месте трудятся люди и техника. Рабочие уже частично возвели стены будущего эллинга.

Как сообщалось ранее, стройку ведет ООО «Стройпроектсервис». На участке в 12 тысяч квадратных метров компания собирается возвести элитные эллинги – стоянки для яхт. Кроме того, планируется, что на территории разместится паркинг для автомобилей. Предполагается также, что на крыше эллингов будет находиться прогулочная зона набережной.