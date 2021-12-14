Владельцы Солнечного рынка в Самаре пожаловались в Верховный суд РФ

Предприниматели направили кассационную жалобу в Верховный суд РФ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владельцы Солнечного рынка в Самаре обратились в Верховный суд РФ. Они хотят обжаловать решение департамента управления имуществом об отказе в аренде нескольких нежилых помещений. Об этом говорится на сайте инстанции.

Кассационную жалобу в Верховный суд РФ подало ООО «Долина». Ранее компания заключила с городскими властями договор аренды около десятка зданий на кольце Южной обводной дороги в Куйбышевском районе. Когда он истек, фирма решила выкупить объекты. Однако в 2019 году договор купли-продажи решением арбитража Самарской области расторгли. Суд обязал вернуть все объекты, которые находятся на муниципальной земле, департаменту управления имуществом Самары.

Компания не согласилась с таким решением и обжаловала его в арбитражном суде Поволжского округа, но ничего не вышло. Тогда она обратилась в Верховный суд РФ. Заявление поступило в середине ноября 2021 года. Когда оно будет рассмотрено, пока не известно.

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