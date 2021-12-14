Приговор смягчили до исправительных работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре Шестой кассационный суд смягчил приговор Дмитрию Гуренкову, бывшему управляющему микрорайону в Куйбышевском районе, экс-руководителя «Национальной Общественной Дружины». Об этом «КП-Самара» сообщил адвокат Валерий Уткин.

Гуренкова поймали с поличным при получении взятки. По версии следствия, деньги он получил за инициирование общих собраний собственников помещений с целью убедить жильцов сменить управляющую компанию. Сам мужчина называл происходящее провокацией.

В результате Гуренков получил 1 год и 11 месяцев лишения свободы, которые он отбыл, пока находился под стражей, и из зала суда был отпущен на свободу.

В дальнейшем защита настаивала на полном оправдании. Приговор в итоге был изменен, Гуренкову назначили восемь месяцев исправительных работ.

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