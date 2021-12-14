Вадим Нуждин покидает штаб самарского ОНФ

Вадим Нуждин продолжит работу в качестве координатора Бюро Расследований Народного фронта в ПФО

Изменился состав регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Самарской области. Соответствующие решения были приняты на региональной конференции во вторник, 14 декабря.

Вадим Нуждин, который ранее занимал пост сопредседателя, покидает штаб. Как Нуждин сообщил «КП-Самара», он продолжит работу в качестве координатора Бюро расследований ОНФ в ПФО. Решается вопрос о переезде в связи с более серьезными задачами.

Новыми сопредседателями стали вице-президент по персоналу и социальной политике АвтоВАЗа Дмитрий Михаленко и исполнительный директор благотворительного фонда «Евита» Ольга Шелест.

Павел Покровский сохранил свой пост сопредседателя, а Екатерина Гудзима осталась рядовым членом штаба.

Комментируя итоги конференции, Вадим Нуждин отметил, что решения отделения должны быть более самостоятельными и выверенными, независимо от того, с кем приходится бороться и кому противостоять. «При независимой оценке и я, и Екатерина Гудзима остались бы на своем месте. Сегодняшние решения не отвечают действительности», - считает Нуждин.