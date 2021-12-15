Горнолыжные комплексы Самары откроются 18 декабря

Горнолыжные курорты Самары планируют открыться 18 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горнолыжные курорты Самары «Сок» и «Склон» готовятся к открытию – оно запланировано на 18 декабря 2021 года. О процессе оснежения трасс там сообщили на прошлой неделе.

Комплекс «Сок» на Красной глинке назначил предварительное техническое открытие на 18 декабря. О подробностях организаторы обещали рассказать позже. Также на субботу запланировано открытие сезона в горнолыжном комплексе «Склон» в Малой Царевщине. Там планируют открыть основную трассу длинной 600 метров и учебную в 150 метров. Также ожидается открытие трассы с бугельными подъемниками, кафе, инструкторский центр и пункт проката горных лыж и сноубордов. Прокат тюбингов пока останется закрытым. Трассы будут работать с 10:00 до 21:00.

Напомним, что снегопада в Самаре пока не ожидается – сегодня, 15 декабря он пройдет в Тольятти и Сызрани, но обойдет стороной областную столицу.