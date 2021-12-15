В Самаре составили список адресов, где зальют бесплатные катки

Катки уже заработали в четырех парках Самары / Фото: администрация Самары

Появился список адресов, где зальют катки в Самаре. Всего в этом году в городе появятся более 120 ледовых площадок. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, первые катки заработали в парках Дружбы, Победы, 50-летия Октября и Юрия Гагарина. Также ледовые площадки оборудуют на площади имени В.В. Куйбышева, в скверах и на набережной, на стадионах и во дворах.

Отметим, что в общественных местах Самары появятся и лыжные трассы. Их проложат в парках 60-летия Советской власти, Щорса, Гагарина, Молодежный, Воронежские озера, Дружбы, Победы, в скверах Фадеева и Мира, в Загородном парке, а также на первой и второй очередях набережной Волги и возле дома № 86 на улице Клинической.

Главные лыжные трассы оборудуют в учебно-спортивном центре «Чайка» в Управленческом. Там есть раздевалки и прокат спортинвентаря. Еще один прокат лыж будет работать в 15-м квартале поселка Мехзавод.