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Общество15 декабря 2021 13:31

Появилось видео, как в Самару привезли первую балку для моста на Ново-Садовой

В Самаре начинается новый этап строительства двухуровневой развязки на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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На площадку привезли первую балку для будущего моста

На площадку привезли первую балку для будущего моста

Фото: скриншот

15 декабря 2021 года в Самаре можно считать новым этапом строительства двухуровневой развязки на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии. Туда сегодня привезли первую балку для моста, который здесь собираются возводить.

— Развязку на Ново-Садовой и Советской армии в Самаре построят раньше на 5 месяцев. На место уже привезли первую балку для мостового пролета, — рассказывают в правительстве региона.

Власти напоминают, что окончание всех работы было запланировано на 2023 год. И если раньше речь шла про декабрь, то теперь ориентируются рабочие на июль. Добавим, что началось строительство в феврале 2021-го.

Новый путепровод будет начинаться у «Современника» — он поднимется вверх и будет оснащен мостовым переходом. Обновленный участок будет заканчиваться после улицы XXII-го Партсъезда.