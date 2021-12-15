Появилось видео, как в Самару привезли первую балку для моста на Ново-Садовой

На площадку привезли первую балку для будущего моста Фото: скриншот

15 декабря 2021 года в Самаре можно считать новым этапом строительства двухуровневой развязки на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии. Туда сегодня привезли первую балку для моста, который здесь собираются возводить.

— Развязку на Ново-Садовой и Советской армии в Самаре построят раньше на 5 месяцев. На место уже привезли первую балку для мостового пролета, — рассказывают в правительстве региона.

Власти напоминают, что окончание всех работы было запланировано на 2023 год. И если раньше речь шла про декабрь, то теперь ориентируются рабочие на июль. Добавим, что началось строительство в феврале 2021-го.

Новый путепровод будет начинаться у «Современника» — он поднимется вверх и будет оснащен мостовым переходом. Обновленный участок будет заканчиваться после улицы XXII-го Партсъезда.