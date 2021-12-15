Жителям Самары не понравилась планировка высоток за ТЦ «Metro» на Московском шоссе

Самарцам не очень нравится проект нового жилого комплекса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Участники публичных слушаний по поводу строительства военного городка на 19 км Московского шоссе за ТЦ «Metro» в Самаре высказались против представленной им планировки. Это следует из заключения, опубликованного на сайте администрации города.

Людям не понравилась планировка жилых секций, количество парковок и устройство канализации. Так, парковочных места предлагают увеличить по формату — одно на одну квартиру. Кроме того, граждане требуют установить ограждение, которое бы препятствовало заезду машины на территорию вблизи леса. Горожане хотят шумоизоляционный забор.

С канализациями в проекте тоже не все в порядке. По мнению самарцев, сточные воды из ЛОСов не нужно сливать в ручей. Для этого следует использовать действующий канализационный коллектор.

Из пяти участников публичных слушаний против высказались все. Тем не менее, администрация Кировского района рекомендовала принять внесение изменений в документацию по планировке, но учесть в них новые замечания. Итоговое решение будет принимать мэр Самары Елена Лапушкина.

Напомним, что оператором проекта выступает СОФЖИ. На территории леса хотят разместить семь высоток, два детских сада и школу. Кроме того, там будет располагаться поликлиника.