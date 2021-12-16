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Общество16 декабря 2021 7:23

Семь аварийных и ветхих домов снесут в 1-м квартале Мехзавода в Самаре

Это связано с планами по комплексному развитию территории
Анастасия ФИЛАТОВА
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Власти планируют преобразить территорию площадью 3,13 га / Фото: администрация Самары

Власти планируют преобразить территорию площадью 3,13 га / Фото: администрация Самары

В Самаре планируют заняться комплексным развитием территории в Красноглинском районе. Речь идет об участке площадью 3,13 га, расположенном в 1-м квартале поселка Мехзавод. Об этом говорится в постановлении городской администрации.

Объекты, которые находятся на этой площадке, придется снести. В список попали аварийные дома под номерами 2а, 3б, 4б, 19, 21, ветхие дома № 22 и 23, три нежилых здания, гаражи и хозяйственные кладовые.

Подготовить документацию по планировке территории необходимо в течение 6 месяцев. Предельный срок реализации проекта комплексного развития площадки — 5 лет.

Напомним, власти планируют преобразить также участок в Кировском районе. Для этого снесут 29 ветхих и аварийных домов, расположенных в границах улиц Советской, Нагорной, Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров.