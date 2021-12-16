Гость из Казахстана поругался в сызранской гостинице с мужчиной и случайно убил его

Ссора в гостиничном комплексе закончилась трагедией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении уроженца Казахстана. Мужчину подозревают в убийстве жителя Свердловской области. Их трагическая встреча произошла в гостинице на трассе М-5 в Сызранском районе. Об этом «КП-Самара» сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.

Все случилось вечером 12 ноября 2021 года. Мужчины, находясь на территории гостиничного комплекса, поссорились. Конфликт возник из-за личной неприязни. 51-летний уроженец Казахстана решил избить оппонента. Он ударил его ногой в туловище. После этого житель Свердловской области (тоже 51-летний мужчина) упал и получил травму головы.

Пострадавшего госпитализировали в Сызранскую ЦГБ. Медикам не удалось его спасти, Он умер 14 ноября. По предварительным данным, причиной смерти стали отек головного мозга и множественные травмы головы.

В отношении подозреваемого правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.