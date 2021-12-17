В Самаре потушили пожар в двухэтажном здании на Молодогвардейском спуске

Пламенем были охвачены второй этаж здания и крыша Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пожарные потушили возгорание в двухэтажном административном здании на Молодогвардейском спуске, 2 в Самаре. На ликвидацию огня ушло более четырех часов.

— 17 декабря 2021 года в 8:20 была объявлена локализация возгорания. Полностью ликвидировать пожар удалось в 10:47. Пострадавших и погибших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, пламя охватило здание примерно в шесть часов утра. Площадь пожара составила 450 кв. м. На месте работали 91 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России 59 специалистов и 20 машин. Из-за чего началось возгорание, пока не известно. Отметим, что постройка в последнее время не эксплуатировалась.