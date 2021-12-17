Еще 609 жителей Самарской области заразились коронавирусом 17 декабря 2021 года

Из-за падения темпов заболеваемости в губернии начали смягчать коронавирусные ограничения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 17 декабря 2021 года, в Самарской области заразились коронавирусом еще 609 человек. Это меньше, чем накануне. Общее число случаев заболевания теперь составляет 192 899.

Количество выздоровевших вновь превысило число тех, кто подхватил COVID-19. За минувшие сутки больничный закрыли 748 жителей региона. За все время победить новую инфекцию удалось 142 093 самарцам.

Также выросло число летальных случаев. Медики не смогли спасти еще 23 ковид-пациента. Общая смертность в губернии достигла 6 016 человек.

Напомним, 16 декабря 2021 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о смягчении одного из коронавирусных ограничений. Барам и ресторанам разрешили работать до 1:00. Ранее они могли пускать посетителей только до 23:00.