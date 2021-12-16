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Общество16 декабря 2021 14:51

Ресторанам в Самаре в декабре 2021 года разрешили работать до часа ночи

Соответствующее постановление подписал губернатор Самарской области
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Ресторанам разрешили работать до часа ночи

Ресторанам разрешили работать до часа ночи

В Самарской области ресторанам разрешили работать до часа ночи. Постановление об этом подписал губернатор региона Дмитрий Азаров 16 декабря 2021 года. В преддверии новогодних праздников самарские рестораны просили облегчить антикоронавирусные ограничения. Но их просьбы удовлетворили не полностью. Так, рестораны и кафе все еще не могут работать с часа ночи до шести утра. Зато в это время заведение может работать на вынос и в режиме доставки.

В постановлении говорится о следующих категориях заведений: рестораны, кафе, столовые и буфеты, бары, закусочные и фуд-корты. Напомним, что до этого гостей можно было принимать только до 23.00. В ноябре рестораторы обратились к губернатору с просьбой смягчить ограничения. Они отметили, что большая часть персонала у них уже вакцинировались, к заведениям строжайшие эпидемиологические требования, гости перемещаются по залу в масках. А из-за сокращения времени работы рестораны теряют прибыль и находятся на грани разорения.

До этого самарские рестораторы рассказали о проблемах отрасли. Они отмечают, что на рынке - сильнейший кадровый голод. А самой многострадальной отраслью стали бары, ведь они не могут работать даже на вынос.