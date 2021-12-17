В Самарской области штрафы за парковку на газоне хотят увеличить на 500 рублей

В регионе хотят ужесточить наказание для любителей парковаться на газоне Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самарской области продолжают обсуждать инициативу об ужесточении наказания за парковку на газоне. Поступило предложение увеличить размер штрафа. Сумму озвучили на заседании комитета губдумы по законодательству, законности и правопорядку 16 декабря 2021 года.

Так, штрафы за незаконную парковку на газоне хотят поднять на 500 рублей — до 1,5-3,5 тысяч рублей. За повторное нарушение водителям будет грозить уже 3,5-5 тысяч рублей. По мнению авторов поправок в региональный закон, данное наказание будет действеннее существующего.

Комитет рекомендовал депутатам Самарской губернской думы принять законопроект сразу в двух чтениях. Документ планируют рассмотреть на очередном пленарном заседании областного парламента 23 декабря 2021 года.