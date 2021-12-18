Самарцы все чаще жалуются на бродячих собак на улицах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре предложили расширить сеть зооприютов, чтобы решить проблему бродячих собак. Такие предложения заседании регионального Совета муниципальных образований в минувший четверг.

По мнению участников заседания, действующая сейчас в Самаре схема отлова, вакцинации и стерилизации бездомных животных с последующим выпуском их обратно на улицы, недостаточно эффективна. Чиновники отметили многочисленные обращения жителей по поводу агрессивных стай.

В качестве варианта решения проблемы было предложено расширить сеть муниципальных и межмуниципальных зооприютов, а также создание приюта, куда хозяева могли бы отдать животное при необходимости вместо того, чтобы выбрасывать его на улицу. Так, в Самаре сейчас действует всего один официальный муниципальный приют для животных на 600 голов, а этого недостаточно.

Напомним, ранее на совещании у губернатора Дмитрия Азарова самарские зоозащитники предложили построить в Лопатино большой реабилитационный центр для бездомных животных на 2,5 тысячи собак. Глава региона поддержал эту инициативу, сейчас зоозащитники выбирают земельный участок.

Кроме того, на совещании обсудили ужесточение ответственности хозяев, которые допускают самовыгул своих животных