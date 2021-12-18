Снежная буря обрушилась на Самару 18 декабря 2021 года и угодила на видео

На Самару обрушилась снежная буря. Фото: скрин видео

Снежная буря, которая обрушилась на Самару 18 декабря 2021 года, угодила на видео. Разгул стихии с высоты птичьего полета запечатлел видеоблогер Сергей Бобин.

Блогер пролетел над засыпаемым снегом городом на квадрокоптере и снял последствия разгула стихии. На видео запечатлены засыпанные снегом дворы и улицы, однако из-за тумана и стены снега видимость довольно плохая. Видео сопровождается устрашающим воем ветра.

Комментаторы отмечают мастерство видеоблогера, который не побоялся лететь в такую погоду.

Напомним, снежная буря обрушилась на Самару ночью на субботу, 18 декабря 2021 года. По прогнозам синоптиков, мокрый снег будет идти весь день и всю ночь.