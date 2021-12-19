Водителя грузовика будут судить за ДТП с двумя погибшими под Самарой

Водитель грузовика нарушил ПДД и врезался в легковушку Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области скоро предстанет перед судом житель села Новопавловка. Мужчину обвиняют в совершении ДТП, в котором погибли два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Все случилось днем 3 мая 2021 года на 5 км дороги Самара — Большая Черниговка — Южный. Водитель грузовика нарушил ПДД и столкнулся с ВАЗ-21102, который ехал по главной дороге. В результате погибли водитель легковушки и его 12-летняя пассажирка. Также в машине находилась 34-летняя женщина. Ее с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

Тогда в отношении предполагаемого виновника смертельного ДТП возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека». Недавно расследование было завершено. Правоохранители направили материалы на рассмотрение в суд. Мужчине может грозить до 7 лет лишения свободы.