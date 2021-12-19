В Самаре вечером 19 декабря 2021 года полыхал авторынок на ул. Антонова-Овсеенко

Пожарные потушили огонь в течение получаса / Фото: vk.com/smrgrad

Вечером в воскресенье, 19 декабря 2021 года, на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Карбышева произошел пожар. По словам очевидцев, там загорелся авторынок. Горожане выложили в соцсети фото и видео с места ЧП.

— Сначала «Птичка», теперь авторынок. Что-то часто в Самаре стало все гореть. Странно это, — пишут интернет-пользователи.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о пожаре поступило в 19:56. Пламя охватило торговый павильон автосалона на улице Антонова-Овсеенко, 51ж в Советском районе. Площадь пожара составила 100 кв. м.

Локализовать возгорание удалось в 20:25, а полностью потушить — в 20:29. На месте работали 20 человек и 7 единиц техники. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Причину пожара и ущерб от него предстоит установить специалистам.