Возбуждено уголовное дело из-за пожара на Птичьем рынке в Самаре 7 декабря 2021 года

Правоохранители разберутся во всех деталях крупного происшествия на Птичьем рынке Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самаре возбудили уголовное дело из-за пожара на Птичьем рынке 7 декабря 2021 года. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

— По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки, — отметил начальник оперативного ведомства.

Напомним, пожар на Птичьем рынке произошел ранним утром 7 декабря. Огонь охватил несколько торговых павильонов, где продавали животных. Общая площадь пожара составила 1200 кв. м. На месте работали 126 человек и 39 единиц техники. На тушение возгорания ушло около 5 часов. Из людей никто не пострадал. По предварительным данным, погибли животные. Среди них: рыбки, попугаи, черепахи и т.д. Один из жителей Самары снял последствия ЧП с воздуха.