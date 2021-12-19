В самарском Волгаре строят шестиэтажную поликлинику в форме креста

Поликлиника будет рассчитана на 700 посещений в смену Фото: Скриншот с видео

В Куйбышевском районе Самары продолжают строить новую поликлинику на 700 посещений в смену. Шестиэтажное здание в форме креста возводят в границах улиц Осетинской и Виталия Талабаева в микрорайоне Волгарь. Видеоблогер Евгений Щекин показал стройплощадку с высоты птичьего полета.

Судя по видео, рабочие уже обустроили фундамент и теперь занимаются возведением первого этажа. Поликлинику планируют построить за три года. Она должна заработать уже в 2023-м.

В шестиэтажном здании предусмотрят несколько отделений: лечебно-диагностическое, реабилитационное, хирургическое. Там будет работать женская консультация и дневной стационар для детей и взрослых. Кроме того, лечебное учреждение приспособят для приема маломобильных пациентов.