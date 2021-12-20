Самарцы встречают много уток в городских водоемах

Утки пока остаются в Самаре

Самарцы часто встречают около городских водоемах уток. Перелетные птицы, несмотря на холода, пока остаются в Самаре.

Уток замечают на Металлурге, в парке 50-летия Октября, в парке Гагарина, на Волге. Горожане удивляются, почему утки все еще остаются в Самаре, а не летят в теплые края. При том, что в городе уже были морозы до -10 градусов, а также выпал снег.

Утки являются перелетными птицами, которые не остаются долго на одном месте. Зимой в мороз птицы не могут оставаться в холодном месте как минимум из-за того, что у них мерзнут лапки - не помогает даже густое оперение.

Утки, обычно, покидают холодные места уже в начале осени, в городах стаями они обитают редко, в основном стаи встречаются как раз во время миграции.