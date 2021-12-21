Самарцы высказались о запрете движения маломерных судов по реке Татьянке

Лодочные станции и движение катеров по Татьянке могут запретить Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В четверг, 24 декабря 2021 года, состоится очередное заседание Самарской губернской думы. Одной из тем его повестки станет проект о внесении изменений в правила пользования водными объектами. Речь идет о запрете размещения стоянок маломерных судов и их движения по реке Татьянке.

Данные изменения предложили внести представители ГУ МЧС по Самарской области. В феврале проект постановления вынесли на общественные обсуждения. За несколько недель жители Самары оставили на сайте губдумы десятки мнений. Многие выступили против нового запрета.

Самарцы считают, что проект постановления не доработан и поспешен. По их мнению, он ущемляет права владельцев маломерных судов:

— Просим оставить стоянку яхт-клуба «Акватория», поскольку лодочных станций в районе Сухой Самарки не хватает. Движение катеров тоже не стоит запрещать. Можно ввести ограничение скорости и штрафы за ее превышение.

— Не поддерживаю, я против запрета. Река общего пользования, как можно запретить? Возможны ограничения, и есть службы, которые это могут контролировать.

Другие же, напротив, считают, что запрет движения катеров по Татьянке нужен. По их словам, маломерные суда создают угрозу отдыху горожан и тренировкам школы высшего спортивного мастерства № 1, где в основном занимаются дети до 16 лет.

На этой неделе депутаты губдумы рассмотрят проект. Его представит заместитель председателя областного парламента, член комитета по ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Александр Милеев.