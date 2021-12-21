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Общество21 декабря 2021 8:23

СОФЖИ выиграл суд против мэрии за землю для проекта реновации «5 кварталов»

Арбитраж Поволжского округа встал на сторону фонда
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суд обязал чиновников согласовать передачу двух участков на ул. Садовой СОФЖИ

Суд обязал чиновников согласовать передачу двух участков на ул. Садовой СОФЖИ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) выиграл суд против городского департамента управления имуществом (ДУИ). Предметом спора была земля для проекта реновации «5 кварталов».

Ранее СОФЖИ обратился в арбитраж региона с иском к чиновникам. Он потребовал признать незаконным распоряжение департамента об отказе в предварительном согласовании предоставления двух земельных участков в Ленинском районе Самары без проведения торгов. Речь идет о территории в 336 кв. м на улице Садовой, 116 и территории в 718 кв. м на улице Садовой, 118. Обе площадки находятся в собственности фонда, но, по данным ДУИ, входят в общественно-деловую территориальную зону (Ц-3).

Арбитражный суд Самарской области встал на сторону СОФЖИ. Однако чиновники не согласились с его решением и направили жалобу в 11-й апелляционный арбитражный суд. Тот постановление нижестоящей инстанции отменил. Тогда представители фонда обратились в арбитраж Поволжского округа.

Служители Фемиды, рассмотрев материалы, обязали департамент управления имуществом Самары предварительно согласовать передачу земельных участков на улице Садовой. Срок на исполнение — не более одного месяца со дня вступления постановления в силу.