Три сквера и два парка благоустроят в Самаре в 2022-2023 годах

Общественные пространства преобразят в рамках нацпроекта Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре в 2022 году стартует благоустройство пяти общественных пространств. Преображение ждет парки Молодежный и Воронежские озера, а также скверы имени Куйбышева, у ЗАГСа в поселке Управленческом и в районе дома № 170 на улице Ташкентской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Общественные пространства обновят по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Подрядчик уже найден. С ним заключили муниципальный контракт. Организация должна будет провести работы в два этапа — в течение 2022-2023 годов.

После завершения работ в трех скверах и двух парках появятся спортивные площадки, детские игровые комплексы, обустроенные пешеходные дорожки и зоны отдыха. Также там установят освещение, лавочки и малые архитектурные формы.