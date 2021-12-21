Из Самары в Ширяево в 2022 году будет ходить судно на подводных крыльях «Валдай-45Р»

Яркие скоростные суда будут переправлять пассажиров из Самары на правый берег Волги. Фото: АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева»

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области планирует приобрести в лизинг скоростные суда «Валдай-45Р» и «Метеор-120Р». Судно на подводных крыльях типа «Валдай» будет курсировать из Самары в Ширяево уже в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта Самарской области выделит субсидии речным перевозчикам на оплату лизинговых платежей за приобретение судов на подводных крыльях. На данные средства приобретут в лизинг суда, которые будут осуществлять перевозку пассажиров и их багажа на территории Самарской области. На оплату лизинга на покупку «Валдай-45Р» в 2022 году выделено 5,8 миллионов рублей, а в 2023-2024 годах будет выделено почти 89 миллионов рублей на остаток платежа по «Валдаю» и на приобретение «Метеор-120Р».

Сумма субсидии отражена в проекте бюджета Самарской области на 2022-2024 годы. Так, «Валдай» будет приобретен в 2022 году, а два судна «Метеор» в 2023 году. Скоростные суда на подводных крыльях были собраны на производственном комплексе АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» заказчиком лизинга выступает ООО «Волготранс».